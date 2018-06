A maioria dos 14735 sócios que foi ao Altice Arena votou a favor da destituição de Bruno de Carvalho e o que resta do Conselho Diretivo. Foi pouco antes da meia-noite que foi conhecida a decisão dos sócios do Sporting.

Após pedido de recontagem de Bruno de Carvalho, os resultados oficiais, anunciados por Jaime Marta Soares, são claros: 71,36% contra 28,64%. A abstenção cifrou-se em 0,53%.

Foram cerca de 15 mil sócios que participaram na Assembleia Geral deste sábado, o que se traduz em 70 mil votos.

Após largas semanas de polémica em torno dos órgãos sociais do Sporting, foi revogado com justa causa o mandato dos membros do Conselho Diretivo. Apesar de destituído, Bruno de Carvalho mantém-se à frente dos destinos do clube de Alvalade até ao final do mês.

No final, à saída do Altice Arena, registaram-se desacatos envolvendo adeptos e jornalistas. Vários agentes da polícia evitaram incidentes de maior. Bruno de Carvalho esteve no local a falar com os sócios e adeptos ali presentes para terem calma, uma vez que alguns estavam a insultar e ameaçar os jornalistas.