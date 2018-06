Quatro pilotos feridos, dois deles a inspirar alguns cuidados, foi o resultado de um acidente registado neste sábado na primeira da etapa do WTCR em Vila Real que decorre neste fim de semana.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que “houve necessidade de assistir quatro pilotos tendo dois sido transportados ao Hospital de Vila Real”.

O acidente aconteceu nos primeiros metros da corrida depois de um toque entre os Volkswagen do britânico Robert Huff e do marroquino Mehdi Bennani, que partiram da primeira linha da grelha, provocando uma carambola entre os carros que se seguiam.

Os Volkswagen ficaram muito danificados, assim como o Honda de James Thompson. A corrida foi suspensa e houve entrada em pista de duas ambulâncias e das equipas médicas que prestaram a primeira assistência aos pilotos, com dois deles a serem transportados até ao hospital, onde serão submetidos a exames complementares.

Huff e Bennani foram os dois pilotos a serem levados ao hospital para fazerem "exames por precaução", como refere o WTCR no seu site" acrescentando que os "outros pilotos que visitaram o centro médico do circuito para exames foram libertados".

Fonte hospitalar disse à Lusa que ambos se encontram estáveis, não sofreram lesões e que terão alta em breve. A organização da prova informou também nas redes sociais que "todos os pilotos estão bem", minutos antes da remarcação da partida da corrida.

Back live on Facebook/Oscaro in 10mins. Race restart c . 630pm cet. All drivers are OK even if the cars aren't #wtcr

— FIA WTCR / Oscaro (@FIA_WTCR) 23 de junho de 2018