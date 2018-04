Ott Tänak venceu neste domingo o Rali da Argentina, quinta prova do Mundial de Ralis, que o estónio da Toyota dominou do primeiro ao último dia.

A terceira vitória de Tänak no WRC – primeira com a equipa japonesa – foi consumada num último dia com apenas três especiais em que o estónio se limitou a controlar o primeiro lugar.

Thierry Neuville (Hyundai) ficou com o segundo lugar na Argentina a 37.7 segundos de Tänak vencendo a Power Stage e conseguindo diminuir a distância na classificação do WRC para Sébastien Ogier (M-sport Ford.

O pentacampeão do mundo foi o quarto classificado ficando imediatamente atrás de Dani Sordo (Hyundai) – que fechou o pódio terminando com 1m15s de atraso em relação a Tänak, o terceiro classificado do Mundial.

Classificação final do Rali da Argentina:

1. Ott Tänak (Toyota Yaris), 3h43m38.9

2. Thierry Neuville (Hyundai i20), +37.7s

3. Dani Sordo (Hyundai i20), +1m15.7s

4. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), +1m58.6s

5. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), +2m02.6s

...

Classificação do Mundial de Pilotos:

1. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), 100 pontos

2. Thierry Neuville (Hyundai i20), 90

3. Ott Tänak (Toyota Yaris), 72

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), 54

5. Dani Sordo (Hyundai i20), 45

...

Classificação do Mundial de Construtores:

1. Hyundai, 111 pontos

2. M-Sport Ford, 107

3. Toyota, 93

4. Citroën, 81

A próxima prova do WRC e o Rali de Portugal, de 17 a 20 de maio.