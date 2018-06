A Suzuki confirmou nesta segunda-feira a contratação de Joan Mir para as épocas 2019 e 2020.

O piloto espanhol de 20 anos fará dupla com Álex Rins a partir da próxima época na equipa da Suzuki no Mundial de MotoGP.

“A sua assinatura como parceiro de Rins é uma questão se continuidade com filosofia da Suzuki para procurar novos talentos”, destaca a equipa japonesa.

🔹 Breaking News:

We are pleased to announce that @Joanmir36 will be joining us for 2019....#SUZUKing @MotoGP #BreakingNews pic.twitter.com/3hPYtGuzPj

— Team SUZUKI ECSTAR (@suzukimotogp) 11 de junho de 2018