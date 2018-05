A Aprilia anunciou a renovação com Aleix Espargaró com o piloto espanhol a vincular-se por mais dois anos com a marca italiana. A estabilidade conseguida e o objetivo de chegar ao pódio não deixaram de ser referidos pelo piloto de 28 anos.

Happy to announce that I'll work hard & have fun for the next two years with this fantastic group of people! @aprilia_official

- “I Think goals should never be easy, they should force you to work hard, even if they are uncomfortable at the time.” – Michael Phelps pic.twitter.com/T7kf0xDPZR

— Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 17 de maio de 2018