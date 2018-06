Danilo Petrucci está a caminho de ser promovido à equipa de fábrica da Ducati para ocupar o lugar deixado vago por Jorge Lorenzo.

Num dia em que a Honda centrou as atenções com a noticiada substituição de Dani Pedrosa por Jorge Lorenzo, o mercado do MotoGP continuou agitado nesta terça-feira com «La Gazzetta dello Sport» a adiantar que Petrucci deixará a Pramac para passar a fazer dupla com Andrea Dovizioso na equipa oficial da Ducati.

Na equipa satélite da marca de Borgo Panigale, que contam também com Jack Miller, o lugar de Petrucci será ocupado por Francesco Bagnaia, que é o líder do Mundial de Moto2, com mais 13 pontos do que o vice-comandante, o português Miguel Oliveira.