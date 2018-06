A renovação de Daniel Ricciardo com a Red Bull ou, por oposição, a sua saída da equipa austríaca de tem cominado o tema do «mercado» na Fórmula 1, mas essa incerteza parece ter os dias contados: o australiano revelou que um novo acordo está para chegar em breve.

Ricciardo termina o atual contrato no final deste época e ainda não se comprometeu para 2019 com qualquer emblema deixando a questão em aberto desde há largos meses. Mas, chegados Áustria para o GP deste fim de semana, as partes anunciaram o acelerar do processo.

O novo acordo “está a fcar mais perto” assumiram quer Helmut Marko, o conselheiro da Red Bull, quer o atual terceiro classificado do Mundial, com Ricciardo a esclarecer que “ainda não está finalizado, mas [que[ chegará”. “Em breve. Não está longe”, acrescentou o australiano em declarações veiculadas pelo «Motorsport.com».