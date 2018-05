Nico Rosberg vai mantendo o papel de comentador da Fórmula 1 e a incerteza sobre o futuro de Daniel Ricciardo em 2019 tem para o campeão do mundo de 2016 uma solução: ir para a Ferrari.

O australiano acaba contrato com a Red Bull no final deste ano e as negociações para a renovação desejada pela equipa vão estando em banho-maria.

Rosberg comentou o mercado de transferências de pilotos e, sobre o mais cotado no mercado, numa citação do «Motorsport.com», apontou á mudança.

“Penso que Ricciardo deveria ir para a Ferrari. Não tenho a certeza de que [Sebastian] Vettel ficará muito feliz, pois Ricciardo era mais rápido do que ele na Red Bull. Por isso, não sei. Mas, à parte isso, acho que seria uma boa escolha para ele, uma boa mudança”, afirmou o alemão.