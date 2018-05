Daniel Ricciardo conquistou a pole position para o GP do Mónaco de Fórmula 1 com o recorde do circuito urbano de Monte Carlo e fazendo o pleno de ter sido sempre o mais rápido em todas as sessões do fim de semana.

Neste sábado, Ricciardo colocou o recorde oficioso (porque não em corrida) da volta mais rápida no Mónaco – que marca a estreia dos novos pneus hipermacios (o composto mais mole de todos) na temporada 2018 da F1 – em 1m10.810s.

Sebastian Vettel foi o mais rápido «dos outros» colocando o Ferrari no segundo lugar da primeira fila da grelha de partida a 2 décimos de segundo do australiano. Lewis Hamilton (Mercedes) ficou com o terceiro lugar da grelha partindo com Kimi Raikkonen (Mercedes) ao seu lado.

Valtteri Bottas (Mercedes) fecha o trio das equipas mais fortes com o quinto lugar da grelha – depois de Max Verstappen ter ficado com o último lugar destinado na partida depois do acidente nos Treinos Livres 3 que não permitiu ao Red Bull estar na Q1.

A Red Bull conseguiu a primeira pole position da temporada, mas verá Verstappen – como tudo indica – a sair do último lugar da grelha – podendo mesmo sair das boxes.

Romain Grosjean fez o 15.º tempo da Qualificação, mas a penalização de três lugares que trazia do GP de Espanha colocam-no na penúltima fila da grelha.

Grelha de Partida (provisória) para o GP do Mónaco de F1: