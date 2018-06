Daniel Ricciardo não descarta ir para McLaren ou para a Renault em 2019 se deixar a Red Bull no final desta temporada.

A cumprir o último ano do contrato vigente com a equipa austríaca, o piloto australiano sempre tem dito sobre o tema renovação que a sua preferência será ter “um carro que pode vencer o Mundial”.

Nesta quinta-feira que antecede o GP de França, porém, Ricciardo abriu o leque das opções à McLaren e à Renault. A equipa francesa colocou o australiano no seu radar quando passou a fornecer motores à Red Bull (que já não fornecerá em 2019). A equipa britânica foi referida pelos media nesta semana como interessada.

“Não vou dizer não, não me interessa de todo. A ideia disso é atraente. Não diria que está no topo da minha lista nesta altura, mas também não descartaria”, afirmou Ricciardo numa citação do «Motorsport.com».

O australiano recorda a aposta feita por Lewis Hamilton quando deixou a McLaren para a ir para Mercedes admitindo que “a McLaren e a Renault não estão lá” no grupo das equipas mais competitivas, mas que podem vir a estar: “Talvez estejm lá num período de um a três anos.”

VEJA TAMBÉM:

F1: Ferrari vai para a Áustria «mais macia» que Red Bull e Mercedes