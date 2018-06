Daniel Ricciardo deverá sofrer uma penalização de vários lugares na grelha de partida para o GP do Canadá depois dos problemas mecânicos tidos no Red Bull na última corrida, no Mónaco.

O australiano conseguiu vencer partindo da pole-position, mas fê-lo sem MGU-K (recuperador de energia nas travagens) durante a maior pare da prova e a sua substituição para a prova deste fim de semana é praticamente certa – assim como a penalização.

“Ele vai garantidamente sofrer algumas penalizações em Montreal; neste momento, apenas não sabemos quantas. Uma das coisas [que não se sabe] é se a bateria ficou ou não danificada no Mónaco. Por isso, até ouvirmos algo da Renault não sabemos o que enfrentamos”, afirmou à Reuters Adrian Newey.

O responsável máximo pela aerodinâmica da Red Bull frisou que o MGU-K trará “garantidamente uma penalização” e rejeitou que possa ser arranjado, como veio a ser adiantado por alguns media: “Duvido. Considerando que ardeu e era um destroço carbonizado, ficaria surpreendido com isso.”