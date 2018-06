A Honda Racing Corporation (HRC) anunciou que Dani Pedrosa deixará a equipa de MotoGP no final desta temporada.

“Depois de 18 anos juntos ao longo de três classes no Campeonato Mundial de MotoGP, a HRC e Dani Pedrosa anunciam hoje que a sua longa parceria chegará a um termo no final da época 2018, por mútuo acordo”.

No comunicado da Honda, a equipa japonesa frisa as 31 vitórias do espanhol e as três ocasiões em que foi vice-campeão no MotoGP.

“Quero agradecer À HRC por todos estes anos de grande sucesso. Com eles, cresci não só como piloto, mas também como pessoa. Terei sempre a HRC na minha memómra e no meu coração. Na vida, toso precisamos de novos desafios e eu sinto que é altura de uma mudança. Obrigado HRC.”

Além de Dani Pedrosa, o presidente da HRC deixou palavras de agradecimento ao espanhol e desejo de sucesso no lamento pelo final da ligação. “Hoje é um dia triste para mim”, referiu Yoshishige Nomura.