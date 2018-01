"A etapa está cancelada porque há muita água no bivouac, e amanhã também esperamos algumas tempestades. Estas não são as melhores condições para realizar a tirada", garantiu Marc Coma, diretor desportivo do Dakar. "Preferimos não correr riscos", assegurou.

⚠️ The SS of stage 9 is cancelled due to the weather conditions. "There is a risk of flooding and thunderstorm, we don't want to take any risks", Marc Coma says.⚠️#Dakar2018 #DakarBolivia