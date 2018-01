Mário Patrão já está em casa. O piloto que estava internado, no Hospital de São Teotónio (Viseu) devido a uma perfuração no intestino já teve alta hospitalar. A lesão obrigou-o a ser submetido a uma intervenção cirúrgica, na qual lhe foi extraído o apêndice, que deitou por terra a participação no Dakar 2018.

Teria sido a sexta participação do motard na prova rainha de todo o terreno, na qual iria integrar, pelo segundo ano consecutivo a equipa oficial da KTM. Para a 40.ª edição, o piloto natural de Seia ambicionava melhorar a 13ª posição conquistada no Dakar 2016, ano em que também venceu a classe maratona.

Ainda assim, Patrão mantém-se otimista e deixou uma mensagem de agradecimento a todos os apoiantes.