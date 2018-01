Joan Barreda (Honda) desistiu esta quarta-feira do rali Dakar. O piloto espanhol alega sentir-se exausto e não suporta as dores que sente no joelho esquerdo desde que sofreu a queda na sétima etapa.

Além desta mazela, Barreda também sente desconforto no pulso esquerdo que lesionou no final de agosto. O piloto Honda optou por não operar para estar apto para o Dakar. As lesões levaram a melhor sobre Barreda e à 11.ª etapa, o piloto que seguia no segundo lugar da geral optou por desistir.

Segundo a organização, Barreda partiu para a ligação Belén/Fiambalá/Chilecito bastante cansado. Completou a primeira parte da especial num ritmo bastante baixo. Parou durante vários minutos no quilómetro 100 da etapa e depois acionou o botão vermelho (emergência) do 'iritrack'. Acabou por seguir para o bivouac para avaliação médica.