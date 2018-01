O rali Dakar arrancou neste sábado da capital do Peru e o primeiro líder nas motos é... o campeão em título: Sam Sunderland (KTM).

Na primeira ligação da prova, entre Lisma e Pisco, na distância de 272 km, o piloto com o dorsal #1 foi mais rápido do que Adrien van Beveren (Yamaha) e Pablo Quintanilla (Husqvarna), que o sucederam imediatamente.

Na especial de apenas 31 km cronometrados, Sunderland foi o único a fazer menos de 21 minutos deixando o belga a 32 segundos.

Nas motos, o único piloto português a cruzar a meta neste primeiro dia foi Fausto Mota (Alfer). O piloto luso que corre com a bandeira de Espanha fez mais 9.5s do que o líder.

Joaquim Rodrigues (Hero Speedbrain) sofreu uma violenta queda numa duna tendo terminado aí a sua participação no Dakar 2018.

Classificação das motos:

1. Sam Sunderland (KTM), 20m56s

2. Adrien van Beveren (Yamaha), +32s

3. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +56s

4. Joan Barreda (Honda), +57s

5. Xavier de Soultrait (Yamaha), +1m07s

(...)

56. Fausto Mota (Alfer), +9m05s

(...)

Nos carros, Nasser Al-Attiyah entrou como líder e a Toyota a dominar tendo Bernhard ten Brinke também na segunda posição, mas já depois do minuto 22.

A MINI colca pilotos nas quarta e quinta posições, enquanto a Peugeot tem Stéphane Peterhansel como melhor classificado no 11.º lugar a 2m15s do qatari.

Quanto ao contingente português, Carlos Sousa foi o 30.º neste primeiro dia – sabendo depois que irá ser penalizado – e André Villas-Boas e o seu navegador Rúben faria ficaram na 46.ª posição.

Classificação dos carros:

1. Nasser Al-Attiyah (Toyota), 21m51s

2. Bernhard ten Brinke (Toyota), +25s

3. Nicolás Fuchs (Borgward), +34s

4. Bryce Menzies (MINI), +38s

5. Nani Roma (MINI); +53s

(...)

30. Carlos Sousa (Renault), +5m48s

(...)

46. André Villas-Boas (Toyota), +11m01s

(...)

Nos SSV, Pedro Mello Breyner e Pedro Velosa (Yamaha) fizeram o quarto tempo a 3m43s do vencedor da primeira etapa, Anibal Aliaga (Polaris), que fez o tempo de 31m27s.

A segunda etapa do Dakar 2018 «Pisco/Pisco» (no Peru) realiza-se neste domingo com 267 km cronometrados dentro da ligação de 278 km.

[artigo atualizado]