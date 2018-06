Projeto 'Like the Gods', do artista Fabrizio Birimbelli e da Academia de Artes Russa, apresenta 40 jogadores e treinadores como generais do século XIX, entre eles Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Jürgen Klopp. O autor afirma ter-se inspirado em retratos de oficiais da Marinha britânica e conta que o projeto nasceu quando presenteou um amigo com um retrato como se ele fosse uma personagem do século XIX