“Sinto-me honrado por assumir esta função no seio da FIA. Trabalhei no desporto em diversos níveis, nomeadamente para um dos construtores mais premiados da história. Para mim, trata-se de uma verdadeira realização”, garantiu.

I am very happy to announce that I will join the @fia in a few days, as Rally Director. After having held various positions in the sport, I feel very honored to be entrusted with this position within the governing body. I look forward to working with everyone! pic.twitter.com/8fQfgWbuyA