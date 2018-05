Os Red Bull mostraram-se os carros mais fortes em Monte Carlo e sem oposição à altura pela concorrência no que já decorreu deste fim de semana de GP do Mónaco de F1. Daniel Ricciardo cumpriu essas expetativas sendo o mais rápido desde quinta-feira até à pole position deste sábado. Max Verstappen desiludiu com um acidente que tirou o seu RB14 da Qualificação.

“Este sítio morde e ele foi mordido em grande hoje numa sessão que acaba por não contar muito para nada além da afinação do carro. Ele está num carro capaz de ganhar este grande prémio e isso vai custar-lhe mais porque não se tem muitas oportunidades de vencer um GP do Mónaco”, analisou Christian Horner.

Mas o diretor da Red Bull não ficou apenas pela leitura do que irá na cabeça de Verstappen. O britânico fez um aviso ao piloto holandês: “Ele precisa de aprender com isso e deixar de fazer estes erros.” “Ele sabe isso mais do que ninguém e imagino que terá sido para ele uma qualificação muito dolorosa ao ver o que poderia ter sido”, apontou Horner.

Se Verstappen vai cumprir o aviso só ele poderá responder. Mas o responsável da Red Bull limita a margem de erro: “Espero que sim [que aprenda]. Se não for com isto não sei com o que será.”

“Temos um grande carro, ele é um piloto fenomenalmente rápido e teria podido ter lutado hoje pela pole position. E, para toda a equipa, estar apenas a correr com uma perna com um carro tão bom é frustrante”, afirmou Horner.

