O guarda-redes do Sporting entregou, nesta sexta-feira, através de fax, e-mail e carta registada, a rescisão unilateral do contrato que o ligava ao clube de Alvalade até 2022. Ao longo de 34 páginas, Rui Patrício explica todos os acontecimentos que levaram a esta tomada de posição. O jogador formado no Sporting, único clube que representou até ao momento, garante, entre outras coisas, que temeu pela vida, que foi alvo de violência física e psicológica, que não tem mais condições para render no Sporting e que se sentiu inferiorizado enquanto ativo futebolístico