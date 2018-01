A 11.ª etapa do Dakar viu um Toyota chegar ao primeiro lugar do pódio: Bernhard Ten Brinke fez um percurso tranquilo, embora com Cyril Després (Peugeot) no seu encalço até à última secção. Apesar de não ter hipóteses de subir ao top-5 da geral, o francês aumentou o ritmo e superou os seus companheiros de equipa Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel, para cortar a meta em segundo lugar a 4m35 do vencedor. O espanhol fechou o pódio com mais 4m40.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) ficou em quinto lugar e perdeu mais de um minuto para Sainz. O qatari já vai a uma distância de 1h14m02 do espanhol na classificação geral e tem o terceiro lugar da tabela comprometido, pois Ten Brinke, já está apenas três minutos e meio de distância.

Na quinta-feira terá lugar a última grande etapa da 40.ª edição do Dakar. A 12.ª tirada que liga Fiambalá a San Juan conta com um percurso de 523 km cronometrados, um desafio bem exigente e que pode consagrar o líder Carlos Sainz como vencedor da prova ainda antes da chegada à meta definitiva, em Córdoba.

Classificação Geral (top-5)