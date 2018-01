Carlos Sainz (Peugeot) é o vencedor da sétima etapa do Dakar. A tirada que ligou La Paz a Uyuni reservou muitas surpresas, sobretudo para Stéphane Peterhansel (Peugeot). O até então líder do Dakar em automóveis parou no quilómetro 186 da especial devido a um problema mecânico (um triângulo de suspensão e um amortecedor danificados) provocado por um acidente que teria origem numa pedra e tal resultou numa enorme perda de tempo: quase duas horas de diferença para Sainz.

Azar para Peterhansel que ainda contou com a ajuda do companheiro de equipa Cyril Despres (Peugeot), numa fase em que o Dakar passa pela primeira parte da etapa maratona. Ou seja, não há assistência ao fim do dia. O francês perde a liderança da geral e cai para o terceiro posto.

Atrás de Sainz, apareceram os Toyota de Giniel de Villiers e Nasser Al-Alttiyah.

Além de assumir a liderança da prova, o espanhol permanece como o único Peugeot estável na prova e aumentar a vantagem doravante graças ao tipo de piso que esta segunda metade de Dakar reserva. Infelizmente, as fortes chuvas que caem na região boliviana prometem complicar as contas.

