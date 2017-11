As Federações de Padel consideraram, esta sexta-feira, que as Seleções Nacionais foram particularmente felizes no sorteio da XI edição do European Padel Championships e “alcançaram” o primeiro objetivo, o de evitar a potência Espanha na fase de grupos.

O evento vai decorrer no Clube de Ténis do Estoril, entre os dias 13 e 18 de novembro, e terá transmissão na TVI24.

A equipa portuguesa feminina, cabeça de série do Grupo A, vai defrontar na primeira fase da competição Holanda e Grã-Bretanha, enquanto a Seleção masculina, cabeça de série do Grupo D, vai jogar contra Áustria, Grã-Bretanha e República Checa.

Espanha está, na variante feminina, no Grupo B, juntamente com França, Bélgica e Polónia, e na variante masculina com Suécia, Suíça e Mónaco, igualmente no grupo B.

Temos a ambição de chegar à final e este quadro parece dar-nos essa possibilidade”, admitiu Miguel Oliveira, enquanto o seu colega de Seleção, Vasco Pascoal, assumia o favoritismo de Portugal no Grupo D: “Não vou ser falso humilde. Acho que somos superiores no nosso grupo. Vamos dar o nosso melhor. O desafio mais complicado é a poderosa Espanha”.

Em relação ao sorteio feminino, quer Sofia Araújo quer Margarida Fernandes, ambas jogadoras estreantes no Campeonato da Europa, se mostraram satisfeitas com o resultado do sorteio.

O sorteio foi muito favorável a Portugal. O nosso grupo é acessível, é bom para ganhar ritmo. O objetivo é chegar à final e defender o título diante Espanha, que há dois anos não esteve no Europeu, e é a grande favorita”, defendeu a número 2 no ranking nacional, Sofia Araújo.

Por sua vez, a atleta do Team FPP, Margarida Fernandes, considera que só encontrar Espanha na final "é bom e dá uma motivação extra".

Não conhecemos as nossas adversárias, mas vamos jogar os dois encontros com vontade de ganhar. O nosso principal objetivo é também chegar à final. Só encontrarmos a Espanha na final é bom e dá-nos uma motivação extra. Estamos muito motivadas e temos feito um bom trabalho"..

Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Holanda, Itália, Mónaco, Polónia, Portugal, República Checa, Suécia e Suíça são os países participantes da XI edição do European Padel Championships, que se realiza no Clube de Ténis do Estoril . No total, serão 15 seleções masculinas e 11 femininas a disputar a competição por Nações, enquanto se realiza paralelamente a prova por pares, à qual se juntará ainda uma dupla natural da Noruega.

Acompanhe os jogos do campeonato Europeu de Padel na TVI24.