O MotoGP anunciou as datas dos testes da pré-época 2019 confirmando que a categoria rainha começará a preparar a próxima temporada nas pistas de Sepang e do Qatar.

Sepang acolherá ainda um Shakedow antes dos testes propriamente ditos para se cumprir o período de verificação dos equipamentos.

Os testes de final da presente época 2018 decorrerão em dois circuitos de Espanha.

No calendário agora divulgado fica também a saber-se já parte do programa de pré-temporada do MotoE sendo que a nova categoria elétrica de 2019 partilhará inda a data de testes do final da presente temporada do Moto2.

Calendário de testes 2018/19:

MOTOGP

Valência: 20 e 21 de novembro

Jerez: 28 e 29 de novembro

Shakedown de Sepang: 1-3 de fevereiro

Sepang: 6-8 de fevereiro

Qatar: 23.25 de fevereiro

MOTO2 e MOTO3

Jerez: 23-25 de novembro

Jerez: 20-22 de fevereiro

Qatar: 1-3 de março

MotoE

Jerez: 23-25 de novembro

Jerez: 12-14 de março

- há uma terceira data de testes em abril com o respetivo local ainda por anunciar