António Félix da Costa (MS&AD Andretti) foi oitavo classificado no ePrix de Zurique, a 10.ª prova do campeonato do mundo de Fórmula E que foi ganha por Lucas Di Grassi (Audi).

O brasileiro cumpriu as 39 voltas ao circuito citadino de Zurique em 1h16m969s batendo o britânico Sam Bird (DS Virgin) e o belga Jérôme d’Ambosio (Draogn), que foram segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O francês Jean Eric Vergne (Techeetah) lidera o Mundial, com 163 pontos, 23 de vantagem sobre Bird, que é segundo, e mais 62 do que Di Grassi, que é terceiro.

Félix da Costa, que neste domingo concluiu a prova a 31.301 segundos do vencedor, é 15.º classificado com 20 pontos.

A duas últimas provas do Mundial de Fórmula E disputam-se em 14 e 15 de julho, no circuito de Brooklyn, em Nova Iorque.