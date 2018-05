Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido nesta sexta-feira de primeiros Treinos Livres para o GP de França de MotoGP.

O italiano da Ducati rodou de tal forma rápido que bateu o recorde do Circuito de Le Mans fazendo o tempo de 1m31.936s.

Marc Márquez (Honda) tinha sido o mais rápido na sessão da manhã e ficou agora a 0.168 do melhor tempo do dia, que de Dovizioso fez nos TL2.

As Yamaha voltaram também a dar boa conta com Valentino Rossi, desta vez, a fazer o terceiro tempo e passando no registo combinado o companheiro de equipa, Maverick Viñales – ambos a 2 décimos de segundo do piloto que renovou por mais dois anos com a Ducati.

Tempos combinados dos TL1 e TL2 para o GP de França de MotoGP:

