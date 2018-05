A Ducati e Andrea Dovizioso anunciaram a renovação do contrato por mais dois anos. O piloto italiano ficará na equipa de Borgo Panigale até 2020.

Dovizioso está na Ducati há seis épocas tendo sido vice-campeão mundial no ano passado. No Mundial do MotoGP deste ano é atualmente o 5.º classificado.

Nesta sexta-feira, «Desmodovi» arrancou o melhor tempo do primeiro dia de Treinos Livres para o GP de França do fim de semana com um recorde do Circuito de Le Mans.