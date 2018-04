Não é novidade que a Ducati e Andrea Dovizioso estão a negociar a renovação do contrato que os une até final desta época. Não é novidade que o piloto italiano quer melhores condições contratuais para seguir em Borgo Panigale. Mas, agora, ficou a saber-se que «DesmoDovi» (por enquanto) recusou a primeira proposta da equipa.

A notícia é avançada pelo «Motorsport.com» colhendo a informação junto do agente de Dovzioso, Simone Battistella.

“Estamos longe. Tivemos uma reunião com a Ducati e dissemos que precisamos de continuar a trabalhar para fazer o Andrea senti-se confortável. O piloto não está a pedir algo extraordinário, nada impossível. Ele só quer o que ele merece levando em consideração o trabalho que ele está a fazer. Mas, neste momento, não estamos próximos de um acordo.”

Andrea Dovizioso é o vice-campeão do mundo de MotoGP tendo ganho sete das 16 últimas corridas da categoria (uma já nesta época) e lidera o atual campeonato. Já Jorge Lorenzo, o seu companheiro na Ducati, apenas conseguiu seis pontos nas três corridas de 2018 e não conseguiu melhor do que o sétimo lugar no Mundial do ano passado.