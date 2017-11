Andre Villas-Boas falou de viva voz da sua participação de estreia no rali Dakar e o treinador português acabou por revelar que a prova de 2018 não será única que conta fazer, pois a sua intenção é fazer a prova rainha do Todo-o-Terreno de Moto.

O técnico de futebol vai fazer o Dakar 2018 com Ruben Faria como seu navegador ao volante de uma Toyota Hylux – como aqui já tínhamos noticiado.

À organização da prova, Villas-Boas admitiu que queria coincidir os seus 40 anos com os 40 da prova aos comando de uma moto. Mas acabará por ir de carro.

“Falei com o meu amigo Alex Doringer, o diretor da KTM, que me disse que eu ainda precisaria de um ano inteiro de preparação para chegar lá e que seria melhor considerar fazê-lo com um carro. Por isso, entrei em contacto com a equipa Overdrive e aqui estou.”