A notícia é avançada pela imprensa holandesa. André Villas-Boas terá sofrido um acidente na fase final da quarta etapa do Dakar.

O técnico português terá embatido numa duna durante a travessia do deserto de San Juan Marcona e os danos do Toyota impossibilitaram o português de continuar a competir. A última atualização nos tempos, indicava a passagem no Waypoint 5, onde foi o 43º mais rápido.

"Ao subir uma duna, o carro saiu projetado alguns metros e caiu de frente. André foi levado par o hospital com uma lesão nas costas", disse o chefe da equipa, Jean-Marc Fortin citado no site holandês NU Sport. "É infeliz, não menos importante para o André, que estava realmente a fazer uma boa estreia no Dakar", lamentou Fortin.

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Villas-Boas e se o português continua em prova.