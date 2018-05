A Polícia Judiciária está a efetuar, esta quarta-feira, várias buscas na SAD do Sporting, no estádio de Alvalade, apurou a TVI junto de fonte policial.

As buscas estão relacionadas com as suspeitas de corrupção no campeonado de andebol vencido pelo Sporting. Ao que A TVI apurou, as buscas estavam já programadas e não estão relacionadas com as ocorrências deste terça-feira, em Alcochete.

Ao que foi possível também apurar, a ação da Polícia Judiciária decorre não só no estádio de Alvalade, mas também noutros locais. As buscas envolvem elementos da Unidade nacional de Combate à Corrupção.

Ontem, a PGR confirmou que o Ministério Público está a investigar um alegado esquema de corrupção que envolve o Sporting e árbitros de andebol. Na base do inquérito estará o pagamento a um árbitro para garantir a vitória do Benfica frente ao Porto na época passada, 2016/2017 e permitir que o clube de Alvalade se sagrasse campeão.

O esquema foi denunciado por um dos alegados corruptores, o empresário Paulo Silva, que teria a responsabilidade de fazer a ligação com os árbitros e se mostra arrependido por tê-lo feito, denunciando o que diz saber ao Correio da Manhã. O jornal citava conversas e trocas de mensagens de voz entre empresários, no WhatsApp, que "mostram como André Geraldes, hoje diretor de futebol do Sporting, coordenava toda a batota".

O inquérito decorre no DIAP do Porto.

O Sporting já desmentiu qualquer ato ilícito e e abriu um processo de inquérito a um funcionário, que se auto suspendeu enquanto decorre o inquérito.