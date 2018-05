Os 23 detidos na terça-feira na sequência das agressões registadas na Academia do Sporting, em Alcochete, chegaram ao tribunal do Barreiro por volta das 10:00. Quarta-feira foram apenas identificados e só hoje vão começar a ser ouvidos pelo juiz.

Isso mesmo foi explicado, através de um comunicado do juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro, distribuído cerca das 20:15 aos jornalistas, os arguidos foram "devidamente identificados e tomaram conhecimento dos factos que lhes são imputados".

De acordo com o comunicado do tribunal, os defensores dos arguidos "solicitaram cópias dos elementos de prova que sustentam os factos, o que foi deferido e, atenta a extensão daqueles, e o adiantado da hora, foi entregue aos senhores advogados uma cópia dos elementos solicitados e adiada a continuação desta diligência para o dia de amanhã [quinta-feira], pelas 10:00, para possibilitar a análise e o cabal exercício de defesa dos arguidos".

Indiciados por sequestro, ameaça agravada e terrorismo

Recorde-se ainda que o Ministério Público (MP) informou que os detidos pelas agressões a futebolistas do Sporting são suspeitos de práticas que podem configurar crimes de sequestro, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, e terrorismo, entre outros.