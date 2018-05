Alain Prost acredita que a Ferrari pode conseguir o título mundial de Pilotos de Fórmula 1 justificando que a equipa italiana se fortaleceu no plano do motor e começando por dizer que se enganou.

“No ano passado cometi um erro quando disse que de cada vez que mudam os regulamentos a Ferrari raramente chega lá. No inverno, a Mercedes e a Red Bull pareciam estar um pouco melhor, mas verificou-se que eles [Ferrari] estão lá na qualificação e na gestão de pneus”, afirmou o francês na edição do «Autosprint» segundo cita o «F1i.com».

O atual conselheiro especial da Renault para a F1 destaca que “[Kimi] Raikkonen também está lá ao nível do Sebastian] Vettel” e que isso “será uma grande ajuda” para um cenário de vitória que acredita possível: “Eu acho que a Ferrari pode ganhar neste ano.”

Prost destaca que “o motor evoluiu mais do que o chassi” nos carros de Vettel e Raikkonen e o facto de haver mais pilotos ao mesmo nível do que na última época aumentará a incerteza do desfecho.

“Os seis pilotos de Mercedes, Ferrari e Red Bull podem ser competitivos em todas as circunstâncias. É mais difícil para [Lewis] Hamilton, que tem habitualmente disputado os campeonatos com apenas um piloto”, referiu o «professor» explicando que o campeão do mundo “não poderá agora gerir as corridas da mesma forma contra quatro ou cinco adversários.”

“Mas, para nós, será entusiasmante”, assegurou o tetracampeão do mundo.