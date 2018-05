Alain Prost não deixou passar o dia do aniversário da morte de Ayrton Senna sem uma mensagem. Neste 1 de maio de 2018 cumprem-se 24 anos do fatal acidente em Imola.

A história da rivalidade entre os dois nas pistas é conhecida. A amizade que se formou depois do abandono do francês também.

Nesta terça-feira, Prost não deixou passar mais uma ano sem lembrar Ayrton Senna.

No topo da imagem em que Senna tem o braço no seu ombro reproduzida nas redes sociais, o antigo piloto escreveu: “Recordarei sempre este dia. Há 24 anos, não consigo acreditar.”

I will always remember this day! 24 years ago I can’t believe. pic.twitter.com/r4kpPNPAsD

— Alain Prost (@Prost_official) 1 de maio de 2018