Adam Lyon morreu nesta segunda-feira nas Corridas TT da Ilha de Man.

O escocês de 26 anos era um estreante nestas provas e faleceu num acidente à terceira volta da corrida Supersport 1.

A informação foi veiculada pela ACU Events.

We want to add our sympathies to those expressed by ACU Events Ltd. Adam was a promising rider and put in some very impressive results already.https://t.co/tOo1es9Orz pic.twitter.com/R4dDfCQgyr

— Isle of Man TT (@iom_tt) 4 de junho de 2018