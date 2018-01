Os números não enganam. A 40.ª edição do Dakar está a ser muito dura e desde o arranque que tem perdido vários concorrentes.

No início estavam contabilizados 335 veículos, um número que baixou consideravelmente visto que à 14.ª etapa, apenas 191 ainda estão na corrida. Ou seja, 57% dos inscritos na prova rainha do todo o terreno ainda conseguem seguir em frente na odisseia que termina este sábado em Córdoba.

ABANDONS SO FAR / ABANDONOS

🏍️ 54/139 bikes & 17/49 quads

🚗 54/103 cars & SxS

🚚 19/44 trucks

191/335 (57%) vehicles are still in the race / vehículos siguen en carrera #Dakar2018 #DakarArgentina

