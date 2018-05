A Porsche vai mostrar à esperada multidão de 200 mil pessoas que vão assistir às 24 Horas de Nürburgring a dupla de sonho que já faz parte da história da marca nas corridas de Resistêencia. No próximo dia 12, o Porsche 956 C conduzido por Hans-Joachim Stuck (de 67 anos) e o Porsche 919 Híbrido Evo conduzido por Timo Bernhard farão um percurso de exibição pelo famoso Nordschleife.

O já histórico 956 C venceu os Mundiais de 1982 de 1984 e é ainda o detentor do recorde nos mais 20 km do traçado longo do Nürburgring. Em maio de 1983, o já falecido Setfa Bellof fez uma volta na qualificação para a corrida de 1.000 Horas em 6m11.13s a uma média superior a 200 km/h.

O mais recente irmão mais novo 919 Híbrido venceu os últimos três Mundiais de Resistência (2015-17) e reformou-se para agora se dedicar à «919 Tribute Tour». O pontapé de saída desta digressão em que o LMP1 surge liberto das restrições regulamentares que o levaram a deixar a competição, este 919 Híbrido Evo começou por bater o recorde da pista de Spa.

VEJA TAMBÉM: