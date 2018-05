O Porsche 919 Híbrido LMP1 começou há cerca de um mês uma digressão mundial depois de se ter reformado do Mundial de Resistência. O tributo ao detentor do título do WEC começou com o recorde do Circuito de Spa-Francorchamps e chegou agora aos Estados Unidos.

A «919 Tribute Tour» liberta o LMP1 da Porsche das amarras regulamentares que levaram a equipa alemã a deixar o campeonato permitindo agora a este 919 Evo passear todo o seu poder a seu bel-prazer. O vídeo da marca alemã mostra o passeio pelas ruas de Nova Iorque.