A Procuradoria Geral da República (PGR) confirmou hoje à agência Lusa ter constituído a SAD do Benfica como arguida no processo 'e-toupeira'.

"Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b) do Código de Processo Penal, confirma-se a constituição como arguida, no âmbito do designado processo 'e-toupeira', da SAD do Benfica", pode ler-se na nota enviada pela PGR.