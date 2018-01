Tudo a postos para mais uma edição das 24h de Daytona. Filipe Albuquerque enfrenta a primeira prova do Campeonato Norte Americano de Resistência ao lado de João Barbosa e Christian Fittipaldi ao volante do Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R com o número 5 com o intuito de começar a época a vencer.

Os testes de preparação para este primeiro confronto revelaram que o trio luso-brasileiro será uma das equipas favoritas à vitória, aliás, como vem sendo habitual. Apesar de consciente disso, Filipe é cauteloso e está ciente que numa corrida de 24h nem só o desempenho dos pilotos conta, o trabalho da equipa e a fiabilidade da máquina têm um papel muito importante.

“Sabemos que estamos no bom caminho, que temos um ótimo carro, uma equipa ganhadora e um conjunto de pilotos muito forte. Mas vamos ter de esperar até à corrida para percebermos como estão os nossos adversários. Tenho a certeza que na sessão de testes alguns andaram a esconder o jogo e que se vão revelar no fim-de-semana de prova, mas também sei, que há outros, que já mostraram tudo. Temos de começar a prova com algumas cautelas e com os adversários debaixo de olho”, começou por referir.

Ainda assim, Filipe é perentório.

“Vamos focados na vitória. Nem poderia ser de outra forma. Enquanto equipa já estamos todos muito familiarizados uns com os outros, somos todos experientes e cientes do trabalho que cada um tem de realizar. Se a tudo isso juntarmos uma pontinha de sorte, acho que o caminho está aberto para atingirmos os nossos objetivos”, concluiu.

A prova arranca na quinta-feira, dia 25 de Janeiro, com a realização dos treinos livres e qualificação. No sábado 27, pelas 9h40 tem início as 24h de corrida.