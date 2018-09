Rumo ao europeu de futsal feminino em 2019, Portugal enfrenta na 4ªfeira a República Checa. O primeiro jogo de qualificação da seleção nacional tem transmissão na tvi24.

A partida tem início marcado para as 19h30, em Oliveira de Azeméis.

A TVI 24 transmite ainda os outros dois encontros de Portugal no grupo 4.

Na quinta-feira, a seleção das quinas defronta a Finlândia e no sábado, Portugal mede forças frente à sérvia, com os jogos a realizarem-se no mesmo local.

O Campeonato da Europa de futsal feminino realiza-se em fevereiro do próximo ano.