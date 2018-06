Adeptos do Benfica e do Sporting de Braga envolveram-se em confrontos antes da primeira meia-final do play-off do campeonato de futsal.

Elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) intervieram, mas não houve detenções.

Fonte da GNR de Braga disse à TVI que apenas dois adeptos foram identificados.

Duas dezenas de carros estacionados no local sofreram danos: vidros partidos e chapa amolgada.

Os distúrbios aconteceram meia hora antes do jogo, numa rua próxima do complexo desportivo onde decorreu a partida.

Elementos da GNR que encarregados da segurança do jogo dispersaram os grupos de adeptos rivais em poucos minutos.

O jogo, que a TVI24 transmitiu este sábado à tarde, terminou com a vitória por 3-2 do Benfica sobre o Sporting de Braga.

O segundo jogo do play-off disputa-se no próximo sábado, no Pavilhão da Luz, em Lisboa.