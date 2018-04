Yann Ehrlacher (Honda) venceu este sábado a quarto prova da temporada da Taça do Mundo FIA de Carros de Turismo (WTCR) que teve lugar no circuito húngaro de Hungaroring.

Depois do domínio da Hyundai na qualificação, a equipa Honda conseguiu vencer a corrida com uma inesperada «dobradinha» já que Esteban Guerrieri, que saiu do segundo lugar da grelha de partida terminou na segunda posição a 0,692s de Ehrlacher.

A terceira posição terminou nas mãos de Norbert Michelisz (Hyundai), que apesar de ter saído da pole-position e de contar com o apoio do seu público, não foi além da terceira posição a 5,942s do primeiro, na frente de Yvan Muller também em Hyundai que foi quarto. Já a quinta posição foi ocupada por Rob Huff (Volkswagen)a 9,117s do vencedor.

A segunda e terceira corridas do fim de semana da etapa húngara do WTCR estão marcadas para este domingo