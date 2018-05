A crise de resultados da Yamaha no MotoGP já levou Valentino Rossi a reclamar que a marca de Iwata ainda não conseguiu melhorar as carências da sua moto.

Com a chegada do Mundial ao GP de França, quinta ronda da temporada, Rossi acredita que a situação se pode inverter já no fim-de-semana.

“Estou feliz por chegarmos ao GP de França, porque no papel deveríamos ser rápidos em Le Mans - normalmente a Yamaha funciona bem na pista francesa. Contudo acho que neste momento é difícil de prever que isso vá acontecer, porque nossos rivais estão fortes, e assim vamos ver qual o potencial da nossa moto”, afirmou Valentino Rossi.

O piloto italiano da Yamaha espera contudo uma prova melhor do que aquela realizada em Jerez na última ronda. “ Espero ser um mais competitivo do que no GP anterior, mas, nesta pista, não sei como estamos em relação aos nossos adversários. Posso garantir que vou dar o meu máximo” reforçou Valentino Rossi.