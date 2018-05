Sebastian Bühler está de regresso à competição depois da violenta queda que sofreu durante uma sessão de treinos que o afastou das provas por dois meses.

O jovem piloto da Yamaha mostrou estar bem recuperado e no último fim de semana venceu mesmo as 2h de Resistência TT de Portalegre e participou no Trofeu Yamaha em Évora.

“Já estou felizmente de regresso às competições e optei por participar nestas duas provas para ganhar ritmo. Correu tudo bem, e cada vez com mais vontade de passar mais horas em cima da mota. Neste momento, todas as corridas vão servir de preparação para voltar a recuperar o meu ritmo e ficar cada vez mais forte. É esse o meu objetivo”, referiu Sebastian Bühler.

Desta forma Sebastian Bühler está apto para marcar presença na próxima ronda do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Baja TT capital dos vinhos de Portugal que terá lugar em Reguengos de Monsaraz de 25 a 27 de maio.