O Mundial de MotoGP vai para a sua sétima ronda este fim de semana, com a realização do GP da Catalunha e quando faltam ainda 12 rondas para o final do campeonato, o «MotoGP.com »fez as contas para se saber quantos motores já utilizou cada piloto nestas primeiras rondas da temporada.

Ora sabendo que cada piloto tem direito a sete motores por temporada, exceção feita aos pilotos das equipas com concessões, que tem para utilizar ao longo da temporada nove motores, ficamos a saber que Maverick Viñales e Valentino Rossi (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati), Danilo Petrucci e Jack Miller (Pramac), Cal Crutchlow (LCR Honda), Alvaro Bautista (Ángel Nieto Team), e Tito Rabat (Avintia),são os pilotos que mais motores utilizaram até ao momento somando já quatro unidades.

Já do lado oposto da tabela está Thomas Lüthi (Marc VDS) que apenas utilizou dois motores nas primeiras seis provas do campeonato.

No que toca às equipas com concessões, a dupla da Suzuki, Álex Rins e Andrea Iannone, Pol Espargaró (KTM) e Scott Redding (Aprilia) foram os que menos motores usaram até ao momento, três cada.

Ou seja com tudo isto a Yamaha tem apenas três motores para usar até ao final da temporada, enquanto a Honda que só utilizou três pode ainda fazer uso de quatro motores

Yamaha

Maverick Viñales - 4 motores - máximo 7

Valentino Rossi - 4 motores - máximo 7

Alma Pramac

Danilo Petrucci - 4 motores- máximo 7

Jack Miller - 4 motores - máximo 7

Ducati Team

Andrea Dovizioso - 4 motores - máximo 7

Jorge Lorenzo - 3 motores - máximo 7

Ángel Nieto Team

Álvaro Bautista - 4 motores - máximo 7

Karel Abraham - 3 motores - máximo 7

LCR Honda

Cal Crutchlow - 4 motores - máximo 7

Takaaki Nakagami - 3 motores - máximo 7

Reale Avintia Racing

Tito Rabat - 3 motores - máximo 7

Xavier Siméon - 4 motores - máximo 7

EG 0,0 Marc VDS

Franco Morbidelli - 3 motores - máximo 7

Tom Lüthi - 2 motores - máximo 7

Honda Team

Dani Pedrosa - 3 motores - máximo 7

Marc Márquez - 3 motores (máximo: 7)

Tech3

Hafizh Syahrin - Dados não divulgados

Johann Zarco - 3 motores - máximo 7

Equipas com concessões

Red Bull KTM

Bradley Smith - 3 motores - máximo 9

Pol Espargaró - 4 motores - máximo 9

Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró - 4 motores - máximo 9

Scott Redding - 3 motores - máximo 9

Suzuki Ecstar

Álex Rins - 3 motores- máximo 9

Andrea Iannone - 3 motores - máximo 9