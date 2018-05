O campeão nacional de todo-o-terreno na categoria de motos, António Maio, venceu no fim de semana a 30ª edição da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, quarta ronda da temporada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

António Maio, dominou a corrida de início a fim e terminou com uma vantagem de 3m25s para Bruno Borrego, que foi segundo e o vencedor da categoria TT3. O jovem Martim Ventura, ocupou o lugar mais baixo do pódio absoluto e venceu as categorias TT1 e Júnior.

“Foi uma prova bastante exigente mas a minha moto esteve muito bem e temos de dar os parabéns à organização pela melhoria do traçado e pelo cuidado tido na marcação da mesma. Estou satisfeitos porque conseguimos alcançar o objetivo que passava por vencer esta quarta ronda do campeonato” afirmou António Maio no final da prova de Reguengos.