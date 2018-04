Depois da participação no Merzouga Rally onde conquistou a quarta posição na categoria Dakar Challenge, António Maio está de regresso à acção este fim de semana para a terceira jornada do campeonato nacional de todo-o-terreno competição que lidera com duas vitórias.

Aos comandos de uma Yamaha WR 450, o tricampeão nacional quer aproveitar o Raid TT da Ferraria para consolidar a liderança do campeonato: “Venho muito motivado da prova que decorreu em Marrocos. Em menos de uma semana estou de regresso a Portugal, desta vez, para uma prova com características bem distintas como são as corridas do CNTT. A moto está impecavelmente preparada e a equipa tem feito um trabalho irrepreensível. Esta prova tem um ótimo percurso e no ano passado correu-me bem. Parto para a corrida, como sempre, com vontade de vencer”, revelou António Maio.

O Raid TT da Ferraria terceira ronda do nacional de todo-o-terreno compreende um percurso com cerca de 210 km, divididos por duas etapas e por três setores seletivos. A prova arranca no sábado, com a realização do primeiro setor seletivo de aproximadamente 38 quilómetros. No domingo disputa-se a segunda etapa onde os pilotos tem pela frente uma dupla passagem por um troço com 86 quilómetros.