O Campeonato do Mundo de Ralis vai chegar à Finlândia no final de julho para aquela que será a oitava ronda das 13 que compõem o campeonato.

As principais equipas do WRC já começaram a preparar o Rali da Finlândia e na Toyota, Ott Tänak, que ocupa o terceiro lugar do campeonato, não perdeu tempo e já rodou nos troços do Rali da Finlândia com vista a lutar pelo pódio na próxima ronda do WRC.