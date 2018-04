O rali de Argentina, quinta ronda do Mundial arranca já na quinta feira e promete uma forte animação numa prova onde o líder do Mundial, Sébastien Ogier, nunca venceu e a sua equipa, a M-Sport não vence o rali argentino desde 2002.

Na Hyundai a palavra de ordem é repetir à vitória alcançada nas duas últimas edições da prova, mas o certo é que a Citroen e a Toyota, vão jogar forte nesta quinta ronda do campeonato para conseguirem a primeira vitória da temporada.

Esta é a 38ª edição do rali da Argentina, o segundo de três ralis do Mundial fora da Europa. A prova que está sediada, mais uma vez, em Villa Carlos Paz, conta com várias alterações ao seu figurino, desde logo a especial de abertura, que passa a ser realizada em Villa Carlos Park.

Outra das novidades é que as três especiais finais vão ser realizadas em sentido inverso ao habitual.